Torna l'incubo coronavirus in Cina: la contea di Jia, nella provincia dell'Henan che confina a sud con quella dell'Hubei, epicentro della pandemia, è stata sottoposta a isolamento con provvedimento d'urgenza, a causa della rilevazione di «diversi casi di infezione». I residenti di Jia, circa 600mila persone, dovranno essere in possesso di permessi speciali per uscire di casa. Anche Hong Kong teme un'ondata di ritorno dei contagi e vara una nuova stretta, mettendo al bando per 14 giorni anche le sale di karaoke, i club, i locali notturni e le sale di mahjong.

Previsioni pesanti sull'evoluzione della pandemia da parte del direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Il numero di decessi è più che raddoppiato nell'ultima settimana. Nei prossimi giorni raggiungeremo 1 milione di casi confermati di Coronavirus e 50 mila decessi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA