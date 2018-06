Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna in Italia Jeff Beck, uno dei chitarristi rock più influenti di sempre e musicista fra i più importanti per l'evoluzione della chitarra moderna. Sarà uno show sorprendente dove potremo ascoltare live i brani del suo leggendario repertorio e una band stellare accompagnerà Jeff Beck sul palco: l'inconfondibile stile di Vinnie Colaiuta alla batteria e la carismatica bassista australiana Tal Wilkenfeld. Jeff Beck, lungo il corso della sua illustre carriera lunga cinque decenni, ha ottenuto 8 Grammy Awards e 16 nomination, è stato classificato da Rolling Stone come uno dei 100 Greatest Guitarists of All Time, è stato inserito nella Rock&Roll Hall of Fame due volte, ed è sempre riuscito a coniare uno stile chitarristico unico che ha influenzato stuoli di chitarristi.Domenica alle 21, 45 euro+dp www.rockinroma.com