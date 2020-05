Torna in carcere il killer di Di Matteo

I boss mafiosi scarcerati per l'emergenza Covid tornano in cella. Lo ha deciso il Dap del Ministero di Giustizia, che ha revocato alcuni dei domiciliari concessi per motivi di salute a 370 detenuti. Il nome più noto è quello di Franco Cataldo: tornerà ad Opera uno dei carcerieri di Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino, tenuto prigioniero per 25 mesi, strangolato e gettato nell'acido non ancora 15enne.

Tra i mafiosi tornati in carcere compaiono anche Francesco Bonura, imprenditore palermitano e fedelissimo di Bernardo Provenzano, e Rino Bonifacio, il boss amico dei vip mondiali dopo essersi arricchito tra spaccio di droga e investimenti in locali notturni, palestre, agenzie di modelle e di sicurezza. Il caso aveva portato a una delle due mozioni di sfiducia contro il ministro Alfonso Bonafede, respinte ieri in Senato.

(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA