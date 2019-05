Torna il bus elettrico per il centro storico

Simone Pierini

Il trasporto nel Tridente torna nelle mani del 119, il bus elettrico che collega piazza Venezia a piazza del Popolo. A un anno e mezzo di distanza dall'ultima corsa sono tornati in circolazione ieri, completamente color porpora, i mini autobus a emissioni zero, ripristinati dopo esser stati rimodernati da Atac. La linea 119 è attiva nei giorni feriali.

Prima e ultima corsa da piazza Venezia sono programmate alle 7.15 e alle 20.15 con transito da piazza del Popolo circa venti minuti dopo. L'unica pecca notata dai cittadini è l'assenza del Gps a bordo ma, come annunciato, la frequenza sarà di un bus ogni dieci minuti. Il percorso prevede via del Corso, largo Chigi, via del Tritone, via dei Due Macelli, Trinità dei Monti, via del Babuino, piazza del Popolo, piazza Augusto Imperatore, via Tomacelli, piazza della Fontanella Borghese, via del Corso, largo Chigi e via del Corso sino a piazza Venezia. Presto arriverà anche una seconda linea, la 117, che collegherà piazza San Giovanni in Laterano con largo Chigi, sgusciando tra le vie del rione Monti.

Entro l'estate saranno ripristinate due linee per il centro storico per un totale di venticinque bus ecologici. Un servizio importante per una delle zone più pregiate e turistiche della città - le parole della sindaca Virginia Raggi nel corso dell'ultimo test prima del via - utile anche per i tanti lavoratori dell'area del Tridente che ricordo, secondo la normativa in vigore, è chiusa ad auto e motoveicoli non autorizzati. Una ripartenza dopo un anno e mezzo di stop. «Abbiamo rinnovato e rimesso in circolazione mezzi strategici, a emissioni zero, - ha proseguito la prima cittadina di Roma - con un accordo quadro che prevede anche la loro manutenzione full-service per sei anni. Questo vuol dire stop alle interruzioni e ai disservizi del passato».

