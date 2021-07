Torna Flambus: paura tra i passeggeri a bordo

Un altro autobus del trasporto pubblico in fiamme. Ieri mattina, in pieno orario di punta cioè verso le 8, l'ennesimo incendio ad un bus della compagnia Roma Tpl che ha improvvisamente preso fuoco mentre stava percorrendo via della Serenissima con numerosi passeggeri a bordo.

Tanta paura tra i passeggeri che hanno segnalato all'autista l'odore acre di bruciato.

Dopo pochi minuti, all'altezza di viale Venezia Giulia, l'incendio si è propagato nel vano motori costringendo il conducente ad una fermata d'emergenza in attesa dell'arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco.

Nessuno dei presenti è rimasto ferito ma la procura di Roma stavolta ha immediatamente disposto il sequestro per accertare le cause. Infatti da tempo è stata aperta un'inchiesta giudiziaria, battezzata dagli inquirenti Flambus, dopo una ventina di episodi analoghi per i quali si ipotizza il dolo. Le indagini relative al rogo di ieri sono affidate alla Polizia municipale del V gruppo. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 05:01

