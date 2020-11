Torna flambus: in fiamme un mezzo Atac

Autobus di linea in fiamme in via dei Colli della Farnesina a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del XV Gruppo Cassia.

A quanto reso noto dai pompieri, le fiamme si sono sviluppate nel vano motore danneggiando parzialmente solo la parte posteriore del mezzo pubblico. Non si registrano feriti.

La strada è stata momentaneamente chiusa dalla polizia locale per consentire le operazioni di spegnimento e di rimozione del bus Atac.

«Ennesimo autobus a fuoco oggi a Roma Nord, in via dei Colli della Farnesina, per fortuna senza feriti. La vettura era in servizio da 15 anni. E menomale che Atac, a detta della Raggi, è un modello di buon funzionamento del pubblico a cui ispirarsi». Lo dichiara in una nota Luca Di Egidio, consigliere di Italia viva nel Municipio Roma VII.

«Roma vanta il triste record nazionale per autobus in fiamme. Dopo oltre due anni di allarmi, cosa aspetta la Raggi ad intervenire? Che succeda una tragedia?», conclude.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 05:01

