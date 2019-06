TORNA FLAMBUS

Enrico Chillè

Atac non delude mai. E ogni giorno regala momenti di panico per rendere più vivo il trasporto pubblico: una densa colonna di fumo si è alzata all'improvviso, ieri mattina, da un autobus. È accaduto nei pressi del capolinea degli autobus a circonvallazione Cornelia, nella periferia Ovest di Roma.

Fortunatamente, non c'è stato alcun principio di incendio: la densa colonna sprigionata dall'autobus, infatti, non era altro che la polvere del sistema di spegnimento che si aziona in automatico sui mezzi in caso di emergenza.

Lo dimostra anche il fatto che la colonna di fumo originatasi dal bus sia chiara e non di colore nero. Il mezzo interessato è un autobus della linea circolare 983, che collega la zona di Cornelia con quelle di Boccea e Montespaccato. Sul posto sono giunti i tecnici Atac per cercare di stabilire le cause del guasto. Al momento le ipotesi principali sono tre: un errore, un surriscaldamento o una scintilla potrebbero essere all'origine dell'attivazione del sistema d'allarme.

Per Atac non si tratta di un episodio inedito: due guasti simili sono avvenuti negli ultimi dieci giorni a due dei minibus elettrici della linea 19, tornati in circolazione nel centro storico (il 23 maggio a via Sistina e il 30 maggio a via del Corso).

Senza contare il tram deragliato domenica mattina al Flaminio, a pochi metri di distanza dall'incrocio tra via Flaminia e piazza dei Carracci. Non va meglio a Roma Tpl, che continua a dover fare i conti con principi d'incendio a bordo dei bus: l'ultimo, in ordine di tempo, un mese fa a Boccea, su un mezzo della linea 985.

Se in superficie gli autobus continuano a dare problemi, anche in metropolitana perdurano i disagi. Nella stessa stazione di Cornelia (linea A), infatti, ieri mattina i passeggeri hanno trovato le scale mobili fuori uso per manutenzione.

Una consuetudine, quella delle scale mobili chiuse per manutenzione, che ormai sta contagiando un po' tutte le fermate della metro e non solo le ormai lungodegenti' Barberini e Repubblica, chiuse per guasti tecnici rispettivamente dal 21 marzo scorso e da ottobre 2018.

riproduzione riservata ®

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA