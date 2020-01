Torna così la Hollywood sul Tevere

Da Netflix alla Warner, passando per docufilm e ficition. Fino a primavera le strade della Capitale saranno un set a cielo aperto. Roba mai vista da anni. Un ritorno delle produzioni pesanti che da tempo avevano abbandonato la Capitale.

Ecco allora che torna quella che negli anni 60 fu ribattezzata come la Hollywood sul Tevere. Quando Roma era un via vai di cineprese e set.

Ora il presente si chiama Netflix che girerà ben 4 produzioni (tra cui la terza serie di Suburra e Baby). Dopo aprile arriveranno anche Al Pacino e Stallone per girare un film top secret ancora. Anche il nuovo 007 farà tappa qui, ma per riprese secondarie (non come fu per Spectre dove Roma fu protagonista assoluta). Tornerà a girare a Monti anche Woody Allen. E ci saranno tre docufiction Rai e Sky. Mediaset ha scelto come location delle sue nuove fiction di punta.

A giugno sarà la volta di un gradito ritorno, quello di Tom Hanks, che dopo Angeli e Demoni vestirà i panni di un detective in trasferta in Italia. Speriamo ceh questa volta non si lamenti delle buche: «Roma è fantastica ma l'asfalto ma ha distrutto la schiena», fu il commento al film di Dan Brown.(S. Uni.)

