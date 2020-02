Torna a Roma Volley Scuola, l'evento sportivo giunto alla XXVII edizione dedicato agli studenti delle scuole superiori della Capitale e dell'area metropolitana.

La manifestazione coinvolge 130 istituti che si sfideranno nello sport e nella creatività. Oltre al torneo, ideato dal Comitato regionale Fipav e che ACEA sponsorizza ormai da 26 anni, ci saranno un concorso fotografico, uno di fumetti ed anche un contest sull'uso consapevole dell'acqua.

Tra febbraio e maggio, 3.700 giovani atleti, raggruppati in circa 300 squadre, disputeranno quasi mille partite per contendersi i trofei in palio. Gli studenti avranno poi l'opportunità di partecipare a concorsi letterari e fotografici (Raccontaci Volley Scuola e Click&Volley), a una gara di fumetti (Comics on the net) e a un contest per il migliore slogan sull'uso consapevole dell'acqua. Per i vincitori, riconoscimenti e borse di studio che verranno assegnati a giugno. L'obiettivo di ACEA - afferma il direttore relazioni esterne e comunicazione dell'azienda, Massimiliano Paolucci - è legare la competizione a iniziative che promuovono progetti legati alla creatività e alla difesa dell'ambiente e offrire agli studenti un percorso formativo interdisciplinare.(T.Abr.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA