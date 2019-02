Torna a nuovo l'impianto Paolo Rosi

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roma conquista una nuova casa per l'atletica. È stata inaugurata ieri la nuova pista dello stadio Paolo Rosi all'Acquacetosa, storico impianto oggetto di restyling negli ultimi mesi del 2018 e tornato alla piena operatività da alcune settimane. A tagliare il nastro è stato il numero uno della Fidal Alfio Giomi, assieme al presidente del Coni Giovanni Malagò, alla sindaca di Roma Virginia Raggi, e all'assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi eventi del Comune di Roma Daniele Frongia. Presenti anche gli atleti azzurri, da Marcell Jacobs a Daniele Greco, Raphaela Lukudo e tanti altri. «Sono onorato di inaugurare la casa dell'atletica romana, che è una casa dell'atletica italiana», le parole di Giomi a cui hanno fatto eco quelle di Raggi e Malagò. «Era uno dei traguardi più importanti che volevamo raggiungere nel più breve tempo possibile - ha detto sindaca di Roma - Per tanti anni è stato il cuore pulsante dell'atletica romana e poi ha iniziato a cadere un pò in disgrazia».