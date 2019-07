TORINO - Nel primo giorno di lavoro di mister Sarri, questa volta in tuta e non in giacca, il più applaudito dai tifosi, all'avvio della nuova stagione bianconera - ma mancano ancora tanti big, a partire da Ronaldo e Dybala - è stato Gonzalo Higuain. «Resta con noi», hanno gridato fuori della Continassa, nel primo giorno di sudore e fatica della Juventus agli ordini di Sarri. E se per Buffon il rientro alla base bianconera è stato vissuto come un «ritorno a casa», un sentimento non molto diverso deve averlo provato il Pipita.

La Juventus resterà a Torino per una settimana poi partirà per l'Asia, dove l'attendono le partite dell'International Champions Cup, il 21 luglio a Singapore contro il Tottenham, il 24 a Nanchino contro l'Inter, nel primo suggestivo faccia a faccia con la squadra di Antonio Conte.

