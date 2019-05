TORINO - Maurizio più di Mauricio. Sarri è in netto vantaggio sul suo quasi omonimo Pochettino nella corsa verso la panchina bianconera. Questa sera (ore 21) il tecnico del Chelsea affronterà la finale di Europa League contro l'Arsenal: Io il favorito per allenare la Juve? Ora penso solo alla Coppa. A Baku tra gli spettatori interessati ci sarà anche Agnelli, nella doppia veste di presidente della Juve e di quell'Eca che si riunirà nella capitale dell'Azerbaigian.

Intanto, nonostante le smentite di Juve e City, si torna a parlare dell'ipotesi Guardiola. La voce arriva dai mercati finanziari asiatici. Pep è teoricamente la primissima scelta del club bianconero, ma anche un'operazione estremamente complicata e onerosa. Stesso discorso per Klopp, che ieri ha bollato come stupidaggini i rumors su un suo sbarco a Torino.

Tornando a Sarri, la Juve prova l'affondo per Koulibaly, una vecchia conoscenza dell'allenatore toscano. Il centrale del Napoli, corteggiato anche da Barcellona e Bayern, è la prima alternativa bianconera a De Ligt, pedinato da Barça e United. Si complica invece l'operazione per Sergio Ramos: il difensore del Real vuole chiudere la carriera in Cina, come ha rivelato Florentino Perez.

Restano sempre vivi i piani B che portano ad Alderweireld più che Manolas. Insomma, si cerca un big della difesa da aggiungere a Romero, già prenotato dal Genoa per una trentina di milioni. Costa invece la metà, circa 15 milioni, il centrale turco Demiral: ieri i bianconeri hanno raggiunto un'intesa di massima con il Sassuolo.

Accordo in arrivo anche per Orsolini: il Bologna eserciterà il diritto di riscatto per 14 milioni, ma la Juve manterrà l'opzione di riacquisto da circa 20 milioni sul giocatore esploso sotto la guida di Mihajlovic. Ieri intanto Szczesny ha subito un intervento in artroscopia al ginocchio destro di pulizia articolare e regolarizzazione del menisco. Il suo rientro è fissato tra 40-45 giorni.(T.Orm.)

