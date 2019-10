Torino, in fiamme la Cavallerizza

Le fiamme sono divampate all'alba e si sono mangiate un pezzo di storia non solo di Torino. Perché la Cavallerizza Reale, in pieno centro, a due passi dalla Mole, è patrimonio dell'Unesco. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze. Si sono arrampicati sui tetti intorno, hanno bombardato il tetto con getti d'acqua. Il timore era che il rogo si propagasse all'attiguo auditorium della Rai. Alle 9,30, dopo tre ore di inferno, sono riusciti a debellare l'incendio. I danni al complesso ottocentesco sono ingenti.

Ancora da chiarire l'origine del rogo. Ma spente le fiamme, a Torino sono subito divampate le polemiche, perché nelle scuderie e nei laboratori della Cavallerizza abita una trentina di giovani dei collettivi studenteschi, che hanno occupato l'edificio fin dal 2015 per impedire la vendita del complesso, decisa dall'ex sindaco Fassino.

