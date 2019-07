TORINO - Finalmente De Ligt. Nella tarda serata di ieri lo sbarco all'aeroporto di Caselle. Oggi le visite mediche, la firma su un ricco quinquennale da 12 milioni a stagione bonus compresi, l'annuncio ufficiale e forse il primo allenamento con la Juventus di Sarri. Domani la probabile presentazione e venerdì la partenza con la squadra per la tournée in Asia. La sua quinta apparizione a Torino è quella definitiva. De Ligt era già venuto nel 2017, per visitare in gran segreto i campi di Vinovo con l'agente Raiola. E ancora nel giugno 2018 in occasione di Italia-Olanda, nel dicembre 2018 per ritirare il premio Golden Boy e infine lo scorso aprile per Juve-Ajax, quarti di Champions, quando segnò un gol alla sua futura squadra (proprio come aveva fatto l'anno prima Cristiano Ronaldo) e il giorno dopo si allenò nello stadio Grande Torino dei suoi futuri... cugini.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA