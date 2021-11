Torino, festival pop tra Sing 2 e Bellucci

Michela Greco

ROMA - Tanti titoli italiani, apertura e chiusura a ritmo di musica con il cartoon Sing 2-Sempre più forte e il biopic anomalo su Céline Dion: è la 39/a edizione del Torino Film Festival, che dal 26 novembre al 4 dicembre torna a svolgersi con il pubblico in sala (con capienza al 100%) dopo l'edizione online dello scorso anno. Oltre 180 film nella selezione costruita dal direttore Stefano Francia Di Celle, che in concorso propone il primo film da regista dell'attrice Sandrine Kiberlain, il film d'animazione sulla migrazione La Traversée e il western Il muto di Gallura di Matteo Fresi, unico italiano in gara. Ma i film nazionali abbondano nelle altre sezioni, dove si trovano La notte più lunga dell'anno con Ambra Angiolini e Massimo Popolizio, The Girl in the Fountain, con Monica Bellucci che rievoca Anita Ekberg, Trafficante di virus di Costanza Quatriglio con Anna Foglietta, ispirato al libro della virologa Ilaria Capua e la serie Bangla. In arrivo nei cinema il 2 dicembre, al TFF si vedrà in anteprima Cry Macho-Ritorno a casa di Clint Eastwood.

(Versione estesa su Leggo.it)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA