Torino, fermati 74 anarchici Salvini tuona: «Niente sconti»

Dieci bottiglie da mezzo litro piene di benzina, 222 torce a fuoco da segnalazione, 15 fumogeni, dodici pesanti bocce in acciaio, più di 240 uova di vernice, 86 caschi da motociclista e 143 maschere antigas, oltre a 74 persone denunciate. Questo il materiale rinvenuto dalle forze dell'ordine durante i controlli effettuati a circa 200 manifestanti che avrebbero voluto partecipare al corteo degli anarchici tenutosi sabato a Torino, per trasformarlo in un caso di vera e propria guerriglia urbana: facevano tutti parte di un blocco nero anarchico, che è stato fermato prima di causare problemi grazie al lavoro della Digos. Non solo italiani: nel gruppo c'erano anche cittadini francesi, spagnoli, belgi, greci e svizzeri. Fra i nostri connazionali anche Massimo Passamani, figura importante del movimento anarchico italiano, oltre a due frequentatori dell'Asilo Occupato, il centro sociale che era stato sgomberato mesi fa: e proprio lo sgombero del centro aveva scatenato la mobilitazione anarchica.

Il questore Francesco Messina ha parlato di «delinquenti che a Torino volevano seminare la violenza e la devastazione», mentre il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha espresso la speranza «che i giudici non facciano sconti a nessuno».

