«Torino fatta fuori». «No, serviva un segnale»

A sorpresa, il primo passo lo fa il Governatore della Lombardia Attilio Fontana che anticipa tutti: «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina». Poi, si accodano in fretta tutti gli altri, compreso il Coni di Malagò che conferma di aver inviato al Cio la lettera ufficiale e apposto la firma sull'ormai famigerato dossier olimpico. «Dovevamo necessariamente mandare un segnale al Cio, non c'era alternativa: è stata una dichiarazione concordata con il Governo negli ultimi giorni. Sarà un progetto innovativo, con il coinvolgimento delle due regioni guida». Torino, quindi, è fuori e le garanzie economiche dal Governo non arriveranno, come ha ribadito ieri lo stesso vice-premier Di Maio.Milano e Cortina vincono, quindi, ma dovranno fare tutto da sole. Da Fontana al Governatore veneto Zaia al sindaco Sala, tutti uniti per un progetto che punta a conquistare il mondo, con il sostegno dei privati. E c'è già un appuntamento importante, giovedì prossimo a Venezia, per iniziare a lavorare all'idea olimpica, che avrà indiscutibilmente il capoluogo lombardo come capofila, un brand fortissimo, reso ancora più importante dal successo di Expo 2015. E intanto, il sindaco di Verona ha già candidato l'Arena per la cerimonia d'apertura. In caso di successo, sarebbe la terza volta dell'Italia come organizzatrice dei Giochi invernali, dopo Cortina 1956 e Torino 2006.L'iter, intanto, va avanti e il tempo stringe. Domani e giovedì l'Esecutivo Cio esamina le candidature; l'8 e 9 ottobre sempre il Cio a Buenos Aires ufficializzerà le città che da quel momento potranno fregiarsi del titolo di candidate ufficiali. Mancherà meno di un anno al 10 settembre, data dell'assegnazione della sede dei Giochi Invernali 2026, nella 134a sessione del Cio proprio a Milano.Il dado è tratto: Milano e Cortina hanno rotto gli indugi e corrono da sole, con le proprie forze, senza finanziamenti dal Governo, ma con il pieno appoggio del Coni di Malagò. Evidentemente, un'altra storia rispetto alla rinuncia di Roma 2024. E possono vincere perché le altre candidate, Stoccolma, Calgary e Erzurum hanno meno appeal e sono onestamente battibili.