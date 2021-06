Tor Vergata nella Top 100 delle università mondiali

Scala la vetta del mondo e si posiziona al 68° posto tra le giovani università migliori del pianeta. Ed è l'unico ateneo romano ad essere stato incluso nella top 100. A stabilire il successo dell'Università di Tor Vergata è la classifica The Young University Rankings 2021, a cura del Times Higher Education, che analizza gli atenei con meno di 50 anni di vita prendendo in considerazione 13 indicatori di performance, osservando criteri come i risultati della didattica e della ricerca, le citazioni e le capacità di attrarre risorse dall'industria, il trasferimento della conoscenza e l'internazionalizzazione. Considerando solo le università italiane, l'ateneo di Tor Vergata si posiziona terzo in classifica. Notevole. Dice il rettore Orazio Schillaci: «Nei due anni precedenti eravamo nel range 101-150 della classifica, quest'anno invece abiamo fatto un balzo grandios. Così viene riconosciuto il valore di tutte le persone che ci lavorano». Le italiane nella Top 100 sono 8: Tor Vergata, al 68° post, si posiziona dopo la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa al settimo posto e Vita e Salute San Raffaele in posizione 30, e prima delle università di Milano Bicocca al 74°, Verona 93°, Brescia e Bolzano entrambe al 96° e il Politecnico di Bari al 99°. (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

