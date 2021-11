Tor San Lorenzo, incidente d'auto con vendetta e sparatoria

Si sono affrontati a colpi di pistola, come nel Far West, dopo che le loro madri avevano avuto un litigio in conseguenza di un investimento stradale. Quindi prima l'incidente e una delle due donne investite, poi l'auto della famiglia dei vicini di casa distrutta con la spranga, quindi una coltellata ed infine i due capifamiglia che si sfidano a duello. È accaduto in via dei Fenicotteri a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Non è ancora del tutto chiaro il reale movente che ha fatto scoppiare la violenta contesa, che stava per culminare in una tragedia. L'ennesima lite avvenuta in una zona considerata ormai ad alto tasso criminale. I carabinieri della compagnia di Anzio hanno arrestato i due ragazzi poco più che ventenni, di origine partenopea(con precedenti penali) e sequestrato anche 500 grammi di cocaina e il caricatore di una pistola. Sequestrata ovviamente anche la spranga. Le accuse per gli arrestati vanno dal tentato omicidio, al porto abusivo d'arma e alla detenzione di droga. (E.Orl.)

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA