Tor di Valle, Ostia, Monteverde vecchio e Balduina le zone rosse

Sono duecentocinquantamila i cittadini a rischio alluvione nel territorio del Comune di Roma. I dati sono forniti dall'Ispra, che segnala come in pericolo ci siano 1.135 ettari di territorio: considerando l'area interessata, è il dato peggiore di tutta l'Europa, altro primato poco invidiabile conquistato dalla Capitale.Ma quello idrogeologico non è l'unico rischio che incombe su Roma: anche il Tevere, simbolo della città, la minaccia costantemente con il suo percorso di quasi 30 chilometri all'interno dell'area capitolina (l'area rossa però è quella che va da Tor di Valle fino alla foce, con picchi di rischio a Fiumicino e all'Idroscalo di Ostia). Inoltre nel fiume sono stati rinvenuti 22 relitti di imbarcazioni nel bacino compreso fra la diga di Castel Giubileo alla foce.Per non parlare della paura di frane e voragini: ben 28 le zone a rischio, 383 i siti soggetti a fenomeni franosi.I quartieri più soggetti al pericolo di frane sono tutti residenziali, principalmente del quadrante nord-ovest della città: Monte Mario, viale Tiziano, Monteverde vecchio e la Balduina, dove pochi mesi fa si è aperta un'enorme voragine che aveva inghiottito diverse automobili.(L.Cal.)