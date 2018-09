TOR DE' SCHIAVI

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaÈ uscita di casa per portare a spasso il cane, ma non è più rientrata. È morta ieri sera in strada alla periferia di Roma, davanti agli occhi di diversi passanti, Tilde Procesi una pensionata di 82 anni. Gli operatori del 118 hanno cercato a lungo di rianimarla, ma per lei non c'è stato nulla da fare. La notizia è stata pubblicata dalla pagina Fb Viavai e anticipata dal Messaggero.Alcuni testimoni avrebbero riferito che la donna ha perso l'equilibrio a causa di una pallonata che l'ha centrata sulla schiena. Da un primp esame del medico legale, però, a ucciderla non sarebbe stato il colpo del pallone ma il trauma cerebrale avvenuto in seguito alla caduta sull'asfalto.La tragedia si è consumata a Largo Agosta, in zona Tor Dè Schiavi, in zona Prenestina. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza le cause del decesso. Al vaglio anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza che puntano su quel tratto di strada. A intervenire per soccorrere la donna, accasciata a terra sul marciapiede, una pattuglia della Guardia di finanza che transitava lungo la strada fermata da un negoziante.Sgomento e rabbia per la tragedia nel quartiere dove Tilde, 82enne e vedova, abitava sa molto tempo. Largo Agosta è uno spazio di aggregazione molto frequentato dai bambini che vivono in quel quartiere alla periferia della Capitale. In passato residenti avrebbero chiesto più attenzione agli organi competenti dopo alcuni piccoli incidenti che si erano verificati (vetri rotti, auto ammaccate. L'episodio ha aperto un dibattito anche sui social tra chi sostiene che non bisogna criminalizzare i bambini e chi, al contrario, ritiene che lì non dovrebbero giocare a pallone.Resta il dramma per una morte assurda per cui di sicuro non ci può dare la colpa a dei ragazzini.«I nostri figli non hanno spazi dove giocare - lo sfogo di una mamma su Facebook - è normale che si mettano con un pallone in uno spiazzo sotto casa. Alzi la mano chi da piccolo non l'ha fatto? Siamo tutti bravi a fare i moralisti ma una città civile si vede anche dai servizi che offre».riproduzione riservata ®