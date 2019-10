Tor Bella Monaca, una biblioteca per uscire dalla... periferia mentale

Si chiama Cubo Libro, è gestita da sole donne ed è la prima e unica biblioteca territoriale di Tor Bella Monaca. Con oltre 15 anni di storia.

«L'VIII Municipio di Roma è grande quanto Bologna. Tor Bella Monaca è quasi un terzo di quel Municipio, con una densità demografica enorme. Senza nessuna biblioteca», racconta a Leggo Claudia Bernabucci, che insieme ad altre ragazze (quasi tutte di Tor Bella Monaca), è responsabile del progetto. Tutto è nato nel 2005, dopo la realizzazione del programma Urban, che si prometteva di riqualificare le periferie urbane cittadine. «La piazza di Tor Bella Monaca era una sorta di slargo rimasto vuoto dal cantiere, dove c'era terra battuta e dove ci parcheggiavano le macchine», ricorda Claudia. Dopo aver rifatto la piazza il Comune lascia infatti incompiuta la biblioteca comunale, con uno stabile in cemento armato completamente abbandonato.«Così, nel 2005, abbiamo deciso di provarci», racconta. A partire dal 2008 lo spazio si fa più moderno, accogliente, efficiente. Da 15 anni, così, la biblioteca offre laboratori per bambini, caffè letterari, presentazioni, scambi con i madrelingua. Claudia e le ragazze di Cubo Libro pensano che leggere sia un diritto di tutti.«Anche di chi abita in periferia».(R. Nap.)

