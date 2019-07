Tor Bella Monaca, scacco ai pusher Sequestrati due chili di cocaina

Trenta chili di droga sequestrati e dieci persone arrestate dalla polizia e dai carabinieri a Tor Bella Monaca, considerata una delle piazze di spaccio più grandi d'Italia. Gli investigatori messi in campo dal questore Carmine Esposito e dal comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargaro, hanno setacciato ogni angolo del quartiere del Casilino dopo l'accoltellamento del poliziotto della volante ferito da un pregiudicato che stava aggredendo la moglie. Perquisizioni, irruzioni in locali e bische, posti di blocco con le unità cinofile.

Il pattugliamento ed il controllo del territorio a fine turno hanno dato i frutti sperati. Due cittadini kossovari sono stati fermati mentre trasportavano un mattone di cocaina. I carabinieri hanno durante la perquisizione a casa altri diciannove chili della stessa sostanza. In via Giacinto Camassei, una parallela di via dell'Archeologia, il nucleo operativo della compagnia di Frascati ha arrestato due pusher che avevano in tasca trenta dosi di droga. Sempre nel cuore di Tor Bella Monaca, la sezione antidroga della squadra mobile ha ammanettato uno spacciatore che vendeva eroina. I controlli sono stati estesi dalla polizia anche a Ponte Milvio attorno ai locali della movida dove sono state controllati centinaia di automobilisti e perquisite decine di persone sospette tra cui molti detenuti agli arresti domiciliari e con l' obbligo di firma.(E. Orl.)

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

