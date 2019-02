Tor Bella Monaca il teatro è una questione di famiglia

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniA teatro con mamma e papà. Molte le proposte in cartellone della rassegna Teatro in famiglia dedicata ai piccoli spettatori. Ma non solo. In scena questa domenica La bambola abbandonata, con Chiara Lutri, Paolo Floris, Tommaso Sassi (nella foto). Lo spettacolo, tratto da un libro per bambini dello scrittore spagnolo Alfonso Sastre, racconta di un gruppo di ragazzini che all'improvviso, nel mezzo del gioco, si trovano di fronte al dilemma di dover scegliere tra cosa è giusto e cosa è sbagliato. Un testo per riflettere sul tema della giustizia, della libertà, della tolleranza. E dell'amore, quello vero. Il 17/2 in replica anche il 10/3 - Chi me l'ha fatta in testa? dall'omonimo libro di Wener Holzwarth e Wolf Erlbruch. La storia racconta di una simpatica talpa, decisamente miope, alla quale qualcuno ha fatto la cacca in testa. E delle sue esilaranti indagini per andare alla ricerca del colpevole.Nel corso dello stravagante viaggio la mitica talpa entrerà in contatto con diversi animali che le mostreranno le varie fattezze e consistenze delle loro puzzolenti produzioni. Il 24/2 è il turno di Frozen la regina delle nevi, la storia di Elsa, Anna e del simpatico Olaf. Il 3/3 Sherlock Holmes. Il 17/3 si termina con La fiaba dei tre fiori, tratta dalle Fiabe italiane di Italo Calvino».