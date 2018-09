Tor Bella Monaca, blitz antidroga

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lo scorso pomeriggio e fino a notte inoltrata, nel quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Compagni di Frascati hanno portato a termine una serie di controlli che hanno portato all'arresto di 8 persone. Nello specifico, in via dell'Archeologia, i Carabinieri della Stazione diRoma Tor Bella Monaca, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati, hanno arrestato 4 persone di 42, 46, 48 e43 anni, tutti romani e già conosciuti alle forze dell'ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I quattro pusher, sono stati sorpresi dai Carabinieri, in due diverse piazze di spaccio, mentre cedevano dosi di cocaina a 4 giovani, tutti identificati e segnalati al Prefetto. Le perquisizioni personali hanno permesso di rinvenire 70 dosi delle stessa sostanza e circa 2 mila euro in contanti, ritenuto il provento dell'illecita attività. Poco più tardi, in Largo Ferruccio Mengaroni, i militari dell'Aliquota Radiomobile di Frascati hanno arrestato un 26enne romano, con precedenti, trovato in possesso di 6 involucri termosaldati con all'interno cocaina e denaro contante, ritenuto il provento dell'illecita attività. Nel corso dei controlli, in via Amico Aspertini, via Vittorio Rossi e in via dell'Archeologia, i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca hanno arrestato tre romani, di 36, 43 e 27 anni, con l'accusa di evasione. I tre, già sottoposti agli arresti domiciliari, sono stati sopresi dai militari, fuori dalle rispettive abitazioni, senza alcuna autorizzazione. Tutti gli arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.(S. Uni.)