Paola Lo MeleVirginia Raggi avvia una nuova fase alla guida della Capitale: meno tempo nel palazzo, più sui territori, a contatto con i cittadini. All'indomani della cocente sconfitta del Movimento Cinque Stelle nei due municipi al voto, la prima cittadina non ha perso tempo. Sentito il campanello d'allarme forte e chiaro ha deciso di inaugurare subito una nuova stagione. Ed è partita da Tor Bella Monaca, quartiere complicato della periferia romana.Ci è andata ieri mattina: ufficialmente era un sopralluogo ai nuovi cantieri per il rifacimento di via dell'Archeologia, praticamente si è trasformata in un'immersione nei problemi del municipio e nelle lamentele degli abitanti: dalle strade ai rifiuti, dalla situazione delle case popolari alla condizione del verde. Con il voto di domenica scorsa «i cittadini hanno lanciato un messaggio molto chiaro. Si riparte stando in mezzo alla gente. E si prendono anche le critiche quando ci sono», ha detto Raggi. Che in effetti ha dovuto raccogliere numerose segnalazioni negative da parte degli abitanti della zona.«Ci sono appartamenti dove piove dentro casa, con persone malate. Prima c'era Alemanno, poi Marino ed è cambiato poco. Noi vogliamo aiuto, non siamo cittadini di serie B. Siamo 28 mila abitanti a Tor Bella Monaca», il grido di allarme lanciato da Massimo Musumeci, presidente del comitato di quartiere Tor Bella Monaca Rinasce. «Ci avete abbandonati. Dall'84 non si fanno lavori», ha detto alla sindaca una anziana che abita negli stessi palazzi Erp. «Non vi abbiamo abbandonati», le ha risposto Raggi che poi è andata a visitare, accompagnata da alcuni abitanti, le case popolari e le cantine su viale dell'Archeologia.«Siamo qui per ascoltare. I cittadini ci hanno fatto notare che ci sono case popolari in cui dagli anni Ottanta non si interviene e ci sono problemi di ammaloramenti, infiltrazioni. Sarà mia cura capire a che punto sono le procedure di gara per intervenire», la promessa. Un anziano ha protestato per i cumuli di rifiuti che fuoriuscivano dai cassonetti sotto casa sua e per una carcassa di auto bruciata lì vicino. Al termine del sopralluogo, i sacchetti erano ancora lì, la carcassa (almeno) era stata rimossa.riproduzione riservata ®