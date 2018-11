Topolino superstar festeggia 100 anni

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniTopolino compie novant'anni e si regala una mostra da star. Manifesti, foto, spezzoni di film. E alcune incarnazioni d'autore. Mickey Mouse come Humphrey Bogart, Federico Fellini e Fritz Lang. La Casa del Cinema lo celebra con un'anteprima di Mickey 90 L'arte di un sogno: Topolino e il cinema, il percorso espositivo che si inaugura domani a Desenzano del Garda. Un viaggio, creato da Federico Fiecconi, lungo la carriera cinematografica del topo più amato al mondo, una vera icona dello star system.Dal suo debutto, il 18 novembre del 1928 quando Walt Disney presentò il cortometraggio lungo solo sette minuti, Steamboat Willie, ad oggi. Quattordici riproduzioni di rari e preziosi materiali originali, cortometraggi e alcuni albi Panini Comics come Topolino e Minnie in Casablanca, La strada e Metopolis. Ricca programmazione, domani e domenica, curata da Andrea Ippoliti, esperto di cartoon classici, per festeggiare il suo compleanno. Tra i titoli Plane crazy (1928), Mickey's service station (1935) e Mickey's birthday party (1942).Domenica 18, invece, la Casina di Raffaello lo celebra in compagnia di Marco Gervasio, artista della Disney, che terrà una lezione di disegno su come nasce un fumetto e come vengono disegnati Micky Mouse e molti altri personaggi disneyani».