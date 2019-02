Toni Malco

PUFF

Il cantautore reinterpreta se stesso in una veste tutta nuova, più intima ed emozionale, nel concerto acustico Note e ricordi curato da Luigi Lopez. Malco riproporrà le più belle canzoni del suo repertorio - come Scherzi del tempo - e ripercorrerà aneddoti ed eventi legati al suo lungo cammino musicale. Accompagneranno l'artista sul palco: Stefano Zaccagnini, chitarre; Paolo Iurich, pianoforte ed Emilia Slugocka, violoncello.

Via G. Zanazzo 4, oggi alle 22,30 (ristorante

ore 20/20.30) 065810721

Emiliano De Martino

TEATRO TOR DI NONA

Ha scritto, dirige e interpreta Mamma Napoli Mood un atto d'amore verso la città e i suoi figli, la sua cultura, la sua umanità, ma anche un grido di fronte ai problemi che affliggono il capoluogo partenopeo. Tra immagini evocate ed emozioni fatte riaffiorare dai quadri rappresentati e le canzoni, edite e inedite, eseguite live con voce.

Via degli Acquasparta 16, fino al 17/03, info 338 7362933

Bernardino

De Bernardis

TEATRO MARCONI

Mette in scena Immigrati brava gente commedia sulle paure sociali e il coraggio di affrontarle. L'immigrazione e la clandestinità in salsa partenopea dove immigrati e clandestini come categoria siamo noi.

Viale Marconi 698E,

da oggi al 10/03, bigl.

24 euro, 065943554

