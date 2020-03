Toni Malco, autore dell'Inno della Lazio Vola Lazio Vola, sa che la sua canzone viene trasmessa dai balconi della Capitale, come fosse una festa?

«Sì

lo so, è un modo per sconfiggere la paura, per esorcizzare questo momento così difficile».

Che emozione le trasmette?

«Ho scritto l'Inno della Lazio 36 anni fa, non un giorno. Risentirla in questo momento preciso è un'emozione unica, soprattutto perché rappresenta un momento di evasione collettiva. Normalmente viene cantata solo allo stadio, ora serve anche a trovare coraggio in un momento difficile: questo aspetto mi lusinga moltissimo. Per me poi c'è una doppia emozione».

Cioè?

«Il pubblico mi regala sempre emozioni uniche ma ora sento risuonare anche Ma il cielo è sempre più blu del mio amico fraterno Rino Gaetano. Mi vengono i brividi»,

Come vive questi momenti?

«Mi sembra di stare agli arresti domiciliari (ride ndr) come tutti, del resto. E' difficile per me, sono abituato a muovermi, a incontrare le persone come essenza della vita. E' un momento singolare, di certo tra i più particolari della mia generazione».

Suonerà dal vivo, in finestra?

«L'idea mi ha sfiorato. Ma non posso: purtroppo i miei strumenti sono in sala di incisione. Non ho niente in casa e non posso andare a prenderli».

Che cosa vuole dire ai romani?

«Vorrei abbracciare tutti. E, parafrasando l'Inno della Lazio, voglio dire a tutti che se restiamo uniti non saremo mai soli».(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA