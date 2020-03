TONFO IN BORSA: -16,92

L'economia affonda. La seduta di ieri è state la peggiore per il Ftse Mib dal 1998, anno di nascita dell'indice. La Borsa di Milano ha perso infatti il 16,92%. Una giornata drammatica che, secondo il ministro Patuanelli, è stata innescata dalle affermazioni della Presidente della Bce, Lagarde: «Mi auguro di poter catalogare in rubrica sotto la categoria incidente le sue affermazioni su spread e quantitative easing, anche se quell'incidente ha causato la più grande perdita di sempre della Borsa di Milano». ha detto il ministro dello Sviluppo economico.

Intanto gli adempimenti connessi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono sospesi, a meno che non siano in imminente scadenza (o messi già in stand by da espresse previsioni normative). È quanto prevede la direttiva della stessa Agenzia, a seguito del Dpcm di mercoledì sera per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Lo stop proseguirà «fino a nuove istruzioni». (M.Fab.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA