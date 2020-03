Tom Abram

Una pulizia a fondo delle scuole della Capitale, in contemporanea alla chiusura disposta dal Governo per limitare i contagi del Coronavirus. È quanto annunciato ieri dalla sindaca Virginia Raggi, tramite un video pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Approfitteremo di questi giorni di chiusura per una sanificazione totale dei locali in modo che i nostri figli possano tornare a scuola tra banchi disinfettati e nelle classi tutte pulite». La prima cittadina ha anche aggiunto che operazioni di pulizia straordinaria sono in corso per quanto riguarda tutti gli uffici comunali aperti al pubblico, mentre Atac proseguirà con le misure di igienizzazione partite già da qualche settimana sui trasporti.

Interventi, quelli proposti dall'amministrazione capitolina, che sicuramente gioveranno alle scuole romane, ma che hanno anche suscitato anche polemiche nel mondo politico. Il senatore di Forza Italia Francesco Giro ha commentato la decisione con una nota: «Invece di annunciare la sanificazione di tutte le scuole romane la sindaca fuori corso' Virginia Raggi farebbe bene a provvedere per la loro derattizzazione. A Roma ci sono i topi». La pessima situazione in cui vertono molte strutture scolastiche della Capitale è infatti tristemente nota. Bagni maltenuti, cattivo stato del sistema fognario, e a volte infestazioni di blatte oltre a topi, non sono purtroppo condizioni rare.

Proprio nella mattinata di ieri genitori e alunni della scuola materna Vincenzo Cuoco in via Blaserna e del liceo Scientifico Keplero in via Silvestro Gherardi, entrambi in zona Marconi, si sono riuniti fuori da entrambi gli istituti per protestare contro la condizioni precarie in cui si trovano i servizi igenici ed alcune aule e laboratori inagibili da diverso tempo. A lanciare l'allarme sui due istituti è stato Piergiorgio Benvenuti, presidente del Movimento Ecoitaliasolidale che ha espresso «la piena solidarietà ai genitori e agli studenti delle due scuole che versano in situazioni igienico-sanitarie inaccettabili».

