Sono stati dimessi ieri dallo Spallanzani di Roma i venti turisti che facevano parte della comitiva con cui viaggiavano i coniugi contagiati dal coronavirus, ancora ricoverati nello stesso ospedale. Il gruppo era infatti venuto in Italia per ammirare le bellezze del nostro Paese, ma una volta appurato che la coppia era risultata positiva, tutti i restanti membri sono stati costretti ad essere ricoverati in quarantena per 14 giorni ed sottoposti varie volte al test, che ha dato sempre esito negativo.

I venti cittadini cinesi avrebbero in realtà potuto lasciare il nosocomio già nella giornata di mercoledì, che segnava l'effettivo termine del periodo di quarantena. Come ha però rivelato all'Ansa un'infermiera che li ha assistiti, non sarebbero riusciti a trovare - una volta qualificatisi come turisti cinesi - né un taxi che li venisse a prendere, né un hotel che se la sentisse accoglierli per la loro ultima notte in Italia, prima del rientro a casa. Il personale dello Spallanzani ha quindi deciso di ospitare ancora per un giorno la comitiva.

Al momento di lasciare l'ospedale quindi, tutto il gruppo, nel quale c'erano anche alcuni bambini, hanno deciso di salutare l'équipe di medici e infermieri che nei giorni passati si sono presi cura di loro, con cartelloni di ringraziamento e palloncini.

Gli ex ricoverati sono stati salutati anche dall'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato ed in seguito presi in carico dalla loro ambasciata che, con un pullman privato li ha scortati all'aeroporto dove li attendeva un volo per Francoforte e da lì una coincidenza per Pechino.

Sempre nella giornata di ieri è stato dato il via libera per il ritorno in Italia del 17enne di Grado rimasto bloccato a Wuhan perché febbricitante, seppur risultato negativo al coronavirus. La Farnesina ha comunicato che il rientro è previsto per domani, con grande sollievo dei genitori del ragazzo.

