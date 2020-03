Tom Abram

Sono aumentati i rischi, le sfide e i metodi di minaccia alla tenuta democratica dello Stato. A riferirlo al Parlamento è stato il capo della Dis Gennaro Vecchione con la Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza.

MAREA NERA. A destare maggiore preoccupazione negli 007 italiani, sono i sempre più numerosi »rigurgiti neonazisti favoriti da una propaganda pervasiva». Il monitoraggio dei servizi segreti ha infatti messo in luce come accanto a formazioni strutturate e radicate sui territori, esista una galassia di simpatizzanti dell'estrema destra esposti alla fascinazione dell'opzione violenta ed eversiva. Un mondo molto frammentato ma con comunanze su numerosi temi quali: la salvaguardia dell'identità nazionale, l'avversione all'immigrazione e al multiculturalismo, nonché il crescente antisemitismo, come dimostrato dai numerosi atti intimidatori con scritte sui muri contro le comunità ebraiche di varie parti d'Italia. Ad essere attratti da queste formazioni, sono soprattutto giovani e giovanissimi provenienti da zone economicamente più svantaggiate e caratterizzate da emergenze come quella abitativa e migratoria, basti pensare ai disordini dell'anno scorso a Casal Bruciato, nella periferia Est della Capitale, in seguito all'assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia rom.

DAESH RESISTE. Nonostante la morte del suo leader al Baghdadi, lo stato islamico si sta riorganizzando in varie aree, sia in Asia che Africa. Il rischio del terrorismo di matrice jihadista in Occidente rimane quindi alto, anche se si tratta prevalentemente di lupi solitari, spesso cittadini di uno stato europeo, spesso con mezzi e pianificazioni poco sofisticate. Il rapporto ha anche sottolineato come non ci siano fondamenti per dire che possibili terroristi giungano in Europa attraverso i barconi sul Mediterraneo, tratta piuttosto in balia della criminalità italo-tunisina.

CYBER PERICOLO. Il documento lancia anche l'allarme verso il mezzo cybernetico, da una parte come terreno fertile per la radicalizzazione si islamica che dell'ultra destra, dall'altra come strumento privilegiato per sferrare attacchi ostili al funzionamento del Paese.

