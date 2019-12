Tom Abram

Sabato è andata in scena la prova generale che, da qualche anno, l'Opera di Roma riserva agli under 26, de Les vêpres siciliennes. Il titolo non è tra i più popolari di Verdi, complice anche la durata considerevole, ma quest'edizione riesce a coinvolgere e a tenere viva l'attenzione. La direzione di Daniele Gatti trasmette, dal preludio fino alla fine, tutta la forza melodrammatica della musica, nonché la grande coralità che contraddistingue quest'opera. Molto interessante la scelta della regista Valentina Carrasco di attualizzare la vicenda in un novecento indefinito, e richiamando così nella violenza dei conquistatori francesi sulle donne siciliane il contemporaneo #metoo, specialmente nel balletto del III atto. Bravi tutti e quattro gli interpreti principali, sopratutto Roberta Mantegna nel ruolo di Hélène che con l'aria Merci, jeunes amies ha incantato gli spettatori.

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

