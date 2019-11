Tom Abram

ROMA - Mourinho è tornato. Lo Special One ritrova la panchina, quella del Tottenham, dove resterà, stando al contratto firmato, fino al 2023. Gli Spurs lo hanno scelto per la sua mentalità vincente e i modi sbrigativi, necessari per risvegliare l'orgoglio di un gruppo di giovani di talento che solo sei mesi fa aveva raggiunto la finale di Champions League. Lunedì scorso era stato esonerato Mauricio Pochettino ed ecco il ritorno dello Special One, 11 mesi dopo l'avventura con lo United. Oggi il Tottenham langue in 14sima posizione di Premier League, eliminato dalla Coppa di Lega, e strapazzato in Champions dal Bayern Monaco. Toccherà al portoghese invertire una tendenza che dura dallo scorso febbraio. Mourinho ha ricevuto garanzie che gli verrà messo a disposizione un budget adeguato per intervenire fin dal prossimo gennaio.

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

