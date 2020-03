Tom Abram

In tempi di emergenza per il Coronavirus, anche la Chiesa viene intaccata nelle sue tradizioni. Ieri infatti per la prima volta l'Angelus domenicale non è stato pronunciato dal Papa mentre era affacciato su piazza San Pietro, ma dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico vaticano e trasmesso in diretta sia dai maxi-schermi allestiti accanto al Colonnato, sia via streaming da Vatican News. La misura era stata annunciata nei giorni precedenti per evitare assembramenti. «È un po' strana questa preghiera dell'Angelus di oggi, col Papa ingabbiato nella Biblioteca, ma io vi vedo, vi sono vicino». Queste le parole d'esordio del pontefice che è apparso in buona salute dopo il raffreddore che lo aveva colpito la settimana scorsa e per il quale era stato sottoposto a un tampone di controllo. Francesco si è detto «vicino con la preghiera alle persone che soffrono per l'attuale epidemia e a tutti coloro che se ne prendono cura». Ha continuato dicendo: «Mi unisco ai miei fratelli vescovi nell'incoraggiare i fedeli a vivere questo momento difficile con la forza della fede, la certezza della speranza e il fervore della carità. Il tempo di quaresima ci aiuti a dare un senso evangelico anche a questo momento di prova». Ha poi ricordato i «dimenticati di Idlib», rinnovando l'auspicio che si raggiunga presto la pace in Siria. Al termine della funzione il Papa ha deciso comunque di affacciarsi per pochi minuti dal famoso balcone per salutare e benedire i pochi fedeli presenti nella piazza.

L'Angelus in streaming non è l'unica precauzione contro il virus preso dalla Santa Sede, che ha per ora registrato un solo caso tra le sue mura. Il centro della cristianità resterà deserto anche mercoledì 11 marzo, durante la catechesi dell'udienza generale, che si terrà in diretta video, mentre fino al 15 marzo, non si potrà partecipare alle messe del mattino presiedute da Bergoglio a Casa Santa Marta.

Ma è anche la Chiesa al di fuori del Vaticano ha dover ricorrere a delle precauzioni per evitare affollamenti. Nella diocesi di Roma sono state sospese fino al 3 aprile tutte le messe con presenza di fedeli fino al 3 aprile, in linea con il decreto governativo. L'annuncio è stato dato nel pomeriggio di ieri dal portavoce del Vicariato don Walter Insero tramite una telefonata alla trasmissione Domenica In, in onda su Rai 1: «Alla luce di questo Decreto, anche noi a Roma ci stiamo adoperando per informare tutti che non si protrarranno più celebrare le Sante Messe. In particolare non si potranno celebrare in pubblico, non si potranno radunare i fedeli, fino al 3 aprile, il periodo indicato dal decreto». Stessa decisione è stata presa nella diocesi di Teggiano-Policastro, a sud di Salerno, dove la domenica si farà uso dei mezzi di comunicazione sociale (radio-tv-internet) e si fa divieto assoluto di celebrare l'Eucaristia in tutte le chiese del il territorio, ha fatto sapere con una nota il vescovo Antonio De Luca. Sono in oltre proibiti i funerali nelle chiese parrocchiali, mentre potranno tenersi nelle cappelle cimiteriali le sole benedizioni della salma.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA