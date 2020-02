Tom Abram

Fermati e fammi scendere qui è stata la richiesta fatta nella serata di mercoledì da un passeggero all'autista del bus Atac 716. In quel punto però, in via del Serafico all'Eur, non era prevista alcuna fermata della linea e il conducente ha quindi tirato dritto seguendo il percorso della linea.

Una scelta che in pochi secondi ha fatto precipitare la situazione. L'uomo infatti, vedendosi negata la sua richiesta, si è avvicinato al gabbiotto dell'autista, e dopo averlo insultato lo ha preso a pugni colpendolo in testa e al petto per poi fuggire del mezzo.

Il conducente, stordito e spaventato, a quel punto ha chiamato il 112 ed è stato soccorso dai carabinieri e portato al Sant'Eugenio dove risultato non in gravi condizioni.

Messaggi di solidarietà sono arrivate da tutte le parti politiche. La sindaca Raggi ha definito su Twitter vergognosa l'aggressione, mentre Stefano Pedica (Pd) ha attaccato l'amministrazione capitolina, affermando che la città è ormai un far west.

