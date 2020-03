Tom Abram

«Desidero invitare tutti a osservare le indicazioni di comportamento quotidiano stabilite dal Governo, anche se possono modificare le nostre abitudini. Rispettando quei criteri, ciascuno di noi contribuirà a superare questa emergenza». Questo il cuore del video-messaggio del Presidente della Repubblica, a tutto il Paese sull'emergenza Coronavirus. Il Capo dello Stato ha esortato gli italiani all'unità e alla responsabilità, ricordando il ruolo guida che il governo deve rivestire in questi giorni difficili, con un'attività decisionale seria e univoca che va rispettata. Dal Quirinale ha poi sottolineato come la situazione attuale debba essere affrontata con equilibrio, senza «stati di ansia immotivati e spesso controproducenti».

Mattarella ha anche citato il grande sforzo che le popolazioni di Lombardia e Veneto stanno facendo in questo momento, in particolare gli abitanti delle zone rosse, ai quali si è riferito come un esempio per tutta l'Italia. Ha poi lodato il nostro sistema sanitario nazionale che «sta operando con efficacia e con la generosa abnegazione del suo personale, a tutti i livelli professionali», ma che va anche sostenuto con «misure per l'immissione di nuovo personale per assicurare l'effettiva disponibilità di attrezzature e di materiali, verificandola in tutte le sedi ospedaliere». Infine il Presidente si è detto convinto delle possibilità della nazione di uscire dall'emergenza, chiudendo il suo messaggio con: «Possiamo e dobbiamo avere fiducia nell'Italia».

Non si sono fatte attendere le reazioni del mondo politico al discorso, che ha suscitato apprezzamenti anche da schieramenti opposti. «Le parole del Capo dello Stato segnano un percorso di coesione nazionale per affrontare l'emergenza Coronavirus. Nel solco della nostra Costituzione», ha scritto su twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella. Il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della trasmissione Porta a Porta, ha invece definito «fondamentale» l'appello di Mattarella a «non chiudersi nella paura».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA