Tom Abram

Cala il sipario - fino al 3 aprile - sui palcoscenici della Capitale. Al Sistina rinviate a data da destinarsi le repliche di The Full Mounty (foto) e il debutto della nuova edizione di Rugantino, in programma per il 12 marzo. Cambio di data, da questo weekend al 2, 3 e 4 ottobre, per le serate di Shine opera musicale sui Pink Floyd in cartellone al teatro Olimpico.

Sono state cancellate all'Argentina le ultime repliche del Giardino dei ciliegi e la serata unica di Lessico amoroso (prevista per oggi), mentre per ora sono sospese le produzioni del mese di marzo Imitation of Life, When the Rain Stops Falling e Dolore sotto chiave. Stop anche per Eliseo e Piccolo Eliseo che annulla tutti gli eventi teatrali, musicali e culturali. Il Quirino invece posticipa già a partire dal 4 al 10 aprile con La classe, cui seguiranno fino a tutto maggio gli altri spettacoli saltati, con l'eccezione di Un tram che si chiama desiderio, le cui date saranno recuperate il prossimo ottobre.

Sospese tutte le attività anche al Brancaccio, al Brancaccino e alla Sala Umberto, con le ultime tre serate di Sherlock Holmes. Al coro si uniscono anche il teatro della Cometa con la commedia Il test, e lo Spazio Rossellini, dove sono rimandati ad altra data Shakespearology e Il giardino del tempo che passa. Chiuso anche il teatro India, dove sono stati cancellati Jukebox e Kamera Speculativa e il teatro Torlonia, dove non si terrà lo spettacolo Non domandarmi di me, Marta mia.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA