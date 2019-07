«Tolkien? Il Signore degli anelli è stato una fuga dal bullismo»

TAORMINA - «A 12 anni ero un ragazzino triste, bullizzato, senza padre e povero. Ho iniziato a leggere i libri di J.R.R. Tolkien e ho potuto evadere, fuggire in un'altra realtà. Poi ho saputo che la storia della sua infanzia è stata simile alla mia ed è stato importante per me raccontarla». È il regista finlandese Dome Karukoski, che ha accompagnato il biopic sul padre della saga fantasy del Signore degli anelli al Taormina Film Fest, a raccontare quanto Tolkien (in sala dal 26 settembre) sia legato alla sua storia personale. Punto di riferimento per milioni di fan di tutto il mondo, l'autore de Lo Hobbit, interpretato da Nicholas Hoult, viene raccontato negli anni della sua giovinezza, quando rimane orfano e poi viene adottato da una famiglia facoltosa avendo l'opportunità di studiare in un ambiente prestigioso e stringere un'amicizia fortissima con tre suoi compagni. «Sono proprio loro, gli amici con cui Tolkien condivise la sua formazione e poi anche la guerra, gli ispiratori degli hobbit? Non lo so - ammette il regista - quello che so è che questa è soprattutto una storia di amicizia e un romanzo di formazione, qualcosa che ha a che fare con ciò che ha raccontato L'attimo fuggente».

La versione di Karukoski della biografia dello scrittore include anche la sua storia d'amore con Edith Bratt, incarnata da Lily Collins, che conobbe da adolescente e restò l'amore della sua vita. A ridosso della prima mondiale del film, lo scorso maggio, la famiglia Tolkien ha preso le distanze dal film, chiarendo di non aver partecipato alla sua realizzazione e di non appoggiare il suo contenuto. «È vero, non abbiamo lavorato con loro - ha commentato il regista - e non hanno visto il film, nonostante gli avessimo inviato diverse mail per invitarli a vederlo. Ciò che so è che l'abbiamo fatto con amore e con grande rispetto per lo scrittore». (M. Gre.)

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

