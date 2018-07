Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TOLFASpirit of New OrleansTre giorni di musica, parate ed eventi, grandi e piccoli, tutti gratuiti, per la nona edizione di Tolfa Jazz, da oggi a domenica. Sarà la Parata in Rosa della Susan G.Komen Italia, per la lotta ai tumori del seno, ad aprire il festlval. Musica, balli e colori ricreeranno l'atmosfera del Mardi Gras neworleansiano per celebrare i 300 anni di fondazione della città patria del jazz. Tra gli ospiti internazionali Dom Pipkin (UK), la Soul Brass Band (New Orleans, nella foto), Chris Cain (California) e Joyce Elaine Yuille (New York). Tra gli italiani, Lulu quartet, Marco Postacchini Octet, Shamantic e la Luca Giordano band. Sabato 21 alle 18 si svolgerà la Disney Parade, con i bambini (per loro la novtà di Jazzlandia, spazio ad hoc) accompagnati da una jazz band dal vivo. Domenica alle 19 la Purple Parade omaggio a Prince. E ancora, visite guidate, mostre di pittura e artigianato, lo spazio enogastronomia.Info tolfajazz.com e social