TOLFAMonti in jazzGiornata all'insegna di natura, musica e gusto, domenica, con Picnic musicali, l'evento che porterà il pubblico alla scoperta dei Monti della Tolfa. Con partenza alle ore 9, il programma prevede un'escursione a piedi per ammirare il paesaggio e i vari ecosistemi presenti sul territorio e una passeggiata per imparare a riconoscere le erbe curative e commestibili della macchia mediterranea. Per i più piccoli, laboratori sensoriali e visita ad una fattoria, per entrare in confidenza con cavalli, asini, lama e pavoni. Per un momento di gusto tipico, il pranzo porterà in tavola l'enogastronomia tolfetana, con pasta all'amatriciana, acquacotta, carne alla brace e dolci tipici, il tutto annaffiato da buon vino locale. Nel pomeriggio, mostra fotografica sulla fauna selvatica dei monti e, alle 15.30, concerto dei Quintessenza Brass. La formazione, fresca di vittoria al concorso Burke & Bagley Prize Competition, si esibirà in un ampio repertorio jazz. Info 3493572746, www.tolfajazz.