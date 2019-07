TOLFA

JAZZ ROSA AL BORGO

Protagonisti della musica come Danilo Rea, Timothy Martin, Fabrizio Bosso, Mauro Ottolini e Leon Beal, parate in stile New Orleans, arte ed enogastronomia. Tutto questo è Tolfa Jazz Festival, 10.a edizione: tre giorni festa gratuita e aperta a tutti, da oggi a domenica dal centro dell'anfiteatro P. Tagliani della Villa Comunale Parco Fond. Cariciv. Il via ufficiale oggi alle 19 con la Parata in Rosa di Komen Italia, per la lotta contro il tumore al seno. Alle 21,30 il concerto di apertura con il tenore e performer afro - americano Timothy Martin e due cori Amacing Grace Gospel Choir & Purple Voices. Alle 22,30 l'attesissimo piano solo di Danilo Rea. Le novità 2019 sono gli Incontri di Jazz a cura di Stefano Zenni, l'inaugurazione dello spazio concerti di piazza Marconi e Bikestage musica a pedali, domani e domenica dalle 18 a notte fonda.

Info tolfajazz.com

3493572746

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

