Tiziana Boldrini

Uno dei più bei tesori architettonici e naturali del Lazio apre le porte in occasione di Pasquetta, della Festa della Liberazione (25/04) e della Festa dei Lavoratori (01/05). Il Parco Villa Gregoriana, patrimonio del Fondo Ambiente Italiano, offrirà al pubblico la propria bellezza, da scoprire con le visite guidate organizzate ad hoc, in programma dalle 10,30 alle 17. Belle passeggiate che condurranno in un mondo incantato e romantico, tra boschi, sentieri, grotte naturali, antichi resti e una spettacolare cascata. I bambini potranno giocare in un'area dedicata. Poi tutti in pausa, con un gustoso pic nic all'aperto, da consumare anche con i cestini disponibili sul posto (www.fondoambiente.it 0774332650).

L'aternativa è il mondo tutto da scoprire sotto la città di Orvieto, ricca, nella sua parte visibile, di beni architettonici e artistici. Orvieto Underground, il progetto che, nato in seguito alle scoperte di un gruppo di speleologi alla fine degli anni Settanta, oggi ha restituito a cittadini e visitatori un tesoro straordinario. Da ammirare anche in occasione di Pasqua, Pasquetta e delle feste di 25 aprile e 1 maggio quando, accompagnati da guide esperte, ci si potrà immergere nelle profondità del centro storico per percorrere uno spettacolare labirinto, che apre il sipario su 1200 grotte, cunicoli, pozzi e cisterne, realizzate dagli Etruschi per la conservazione dell'acqua piovana. Biglietto 7 euro, info www.orvietounderground.it 0763340688.

