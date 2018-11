Tiziana Boldrini Un inno alla sensualità e all'eleganza femminile, ma anche

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniUn inno alla sensualità e all'eleganza femminile, ma anche a un'affascinante forma d'arte. È il Caput Mundi International Burlesque Award che, da domani a domenica, per la sua sesta edizione approderà sul palco del teatro Parioli. Una tre giorni di performance ad alto tasso di bellezza, tra il contest per eleggere la nuova Papessa, i workshop con stelle internazionali e lo spettacolo intitolato Onirika, con la regia della performer e mente artistica Albadoro Gala.Il burlesque come ponte tra passato e presente, cosa porterà in scena?«Atmosfere hollywoodiane ed italiane dagli anni 20 ai 40, alcune artiste proveranno a essere identiche a icone del passato, altre, portavoci del neoburlesque, reinterpreteranno la seduzione».Il leit motiv dello spettacolo?«Onirika fa riferimento al mondo dei sogni, a tutto ciò che può avvenire durante il sogno, in un mondo senza regole, dove tutto è possibile.Per lei che lo fa e lo insegna, cos'è il burlesque?«Un modo per riscoprire parti di sé dimenticate, per mettersi in gioco, vedersi diverse e tirare fuori la propria sensualità. Questo vale per tutte le donne, ragazze, mamme e nonne».È davvero alla portata di tutte?«Farlo da professioniste è diverso ma ogni donna ci si può misurare, per migliorare autostima, portamento e immagine di sé».Ormai impazza da qualche anno...«Il pubblico femminile si identifica molto, siamo come eroine, con costumi da sogno e un'eleganza che oggi non esiste più, l'emblema della femminilità».È arrivato anche in teatro...«Un segno di apertura, del fatto che, dagli addetti ai lavori, comincia a essere percepito come una forma d'arte, o quantomeno a essere visto con meno diffidenza e più rispetto».Anche gli uomini apprezzano.«Sì, anche se sono in minoranza rispetto alle donne sedute in platea. Vengono per il piacere degli occhi ma soprattutto per ritrovare il gusto vintage, difficile da trovare in giro. Oggi poi la nudità è immediata, con il burlesque c'è ancora il gioco della seduzione, tutto un altro gusto».riproduzione riservata ®