Tiziana Boldrini

Un'altra perla del territorio laziale restituita al pubblico. È Castello Torlonia, meraviglioso scrigno di storia ed arte che il piccolo borgo di Ceri, frazione di Cerveteri, custodisce da millenni. Al centro di un progetto culturale e artistico di ampio respiro, l'antico edificio, risalente al Medioevo e riccamente affrescato con opere di pregio, apre le porte con una serie di iniziative in programma per tutta l'estate. Ad inaugurare la nuova vita del castello, domenica, toccherà a IE che sigla il debutto di Italia Exporta, l'evento intitolato alle produzioni italiane di qualità, destinate al mercato internazionale. Articolata nei salottini interni e nella splendida Limonaia, con vista sul rigoglioso giardino ottocentesco, l'esposizione - un riflettore acceso su prodotti e manufatti made in Italy, esportazione, turismo e sostenibilità - permetterà ai visitatori di apprezzare le creazioni artigianali locali e le eccellenze enogastronomiche ceretane. Alle ore 19.30, aperitivo di arrivederci open air.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA