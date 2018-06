Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniRapper, pittore laureato all'Accademia di Belle Arti, e prof. Andrea Ambrogio, aka Gemello, romano classe 1984, è tra gli ospiti di Ginnika.Sneaker simbolo per più generazioni«Oggi sono meno legate a un'identità, si indossano quelle che piacciono. Poi resta il mito della limited edition, tutti abbiamo sognato di riceverne un paio in regalo dall'America».Le sue preferite?«Le Air Jordan Retro Carmine, mai avute, e le Air Sport One nere, che porto di solito».Come interverrà?«Proporrò le mie canzoni da solista, più intime, e alcune del gruppo, In the Panchine».Novità?«Il primo giugno su Spotify uscirà il singolo Lucertola, con i producer romani Frenetik & Orang3, già al lavoro con artisti come Carl Brave X Franco 126 e Coez».Il rap impera«Qualcosa di buono in giro c'è, ma vedo poca personalità, è tutto studiato a tavolino».La scena romana?«La vecchia scuola resiste, i nuovi rapper spuntano come funghi ma hanno rispetto per chi ha cominciato prima».Insegna alle scuole superiori«Tengo corsi extrascolastici di musica e storia dell'arte, i ragazzi però sono rincoglioniti dai social, incollati ai cellulari. Pochi hanno voglia di fare un giro per Roma, scoprirne il patrimonio».I suoi quadri?«Sono pieni, dettagliati, con vari layer, una sorta di taccuino in cui appunto immagini. Nascono dall'urgenza di dire e non rispettano standard, sono come una voce narrante fuori campo».L'arte a Roma?«Rispetto all'estero propone meno, però mi piace l'approccio. Ai sapientoni preferisco chi sa apprezzare solo guardando, senza nozioni, i miei quadri sono schietti».