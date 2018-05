Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniOmar Pedrini porta in concerto l'antologia della sua vita artistica, Dai Timoria ad oggi.Torna a Roma«C'è un rapporto speciale, a partire dal mio nome che ne è l'anagramma. L'ho citata in molte canzoni, il pubblico romano è super affezionato. Sarà un live semiacustico, poetico e aperto alle richieste».E a Come se non ci fosse un domani«È un album in cui faccio i conti con la mia rabbia e do qualche dritta ai ragazzi. Non sono tutti incollati a Internet e PlayStation, io credo nell'uomo e nel futuro».Un brano è di Noel Gallagher«È nata una bella amicizia, andiamo allo stadio insieme, il 23 giugno aprirò il suo concerto all'I-Days Festival di Rho».Voglia di una band?«No, i Timoria sono stati unici. Ad ottobre la Universal ripubblicherà il disco d'oro Viaggio senza vento per i suoi venticinque anni, lo celebreremo con un evento tutti insieme».Possibile giudice di X Factor«Mi è arrivata voce, ne sono lusingato.È il format migliore, potrei portare il mio know - how su band e scrittura. Con gli stessi autori i prodotti si uniformano, i talent dovrebbero puntare su gruppi e cantautori».Meriti?«Hanno riportato la musica in tivù, ora ci vorrebbero programmi diversi, di approfondimento».Cosa le piacerebbe sentire?«Meno banalità nei testi, ho fiducia nelle nuove generazioni».Porterà a teatro la sua biografia, Cane sciolto«Dall'autunno girerò l'Italia. Sfuggendo a scuole, ideologie e logiche di mercato, ho costruito la mia isola, mi piace definirmi il più piccolo dei giganti o il più alto dei nani».È nella serie Cani sciolti di Mimmo Calopresti«Mi ha dedicato una puntata, l'ho ispirato. Dire ciò che si pensa, senza filtri, è una cosa che piace, ripaga».riproduzione riservata ®