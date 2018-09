Tiziana Boldrini Nel giorno che dà il titolo a una sua celebre canzone,

Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniNel giorno che dà il titolo a una sua celebre canzone, 29 settembre, Battisti sarà protagonista de I suoni e le canzoni di Lucio, l'evento che ne celebra lo straordinario repertorio, in musica ma anche attraverso le parole di addetti ai lavori, tra cui il produttore Geoff Westley e l'amico storico Pietruccio Montalbetti, chitarrista dei Dik Dik.Montalbetti, in cosa consiste l'immortalità di Battisti?«Sta nella musica, diceva sempre che le canzoni devono avere pochi accordi per essere cantate da tutti. E nei testi Mogol raccontava belle storie d'amore senza mai banalizzare e per immagini, era come vedere un film. Poi era alla ricerca costante di suoni nuovi».Il recente cofanetto con i suoi successi, Masters, è disco di platino.«È l'unico artista riuscito a penetrare nell'animo degli italiani. Nella storia della musica è sempre esistito un prima e un dopo, vedi Elvis Presley e i Beatles, in Italia c'è stato Battisti. Un genio, un punto di riferimento anche perché, a differenza di altri, non si è mai ripetuto, ogni brano è diverso».Battisti per i colleghi?«È osannato da tutti. Vasco Rossi aveva desiderio di conoscerlo, me lo ha detto il suo impresario. Una volta Zucchero, che avrebbe dato qualsiasi cosa per incontrarlo, mi ha ringraziato per essergli stato così vicino, una cosa commovente. Oltre a Paul McCartney, tra i suoi estimatori c'era David Bowie».Che amico era?«L'ho conosciuto a un provino quando era ancora sconosciuto, stava suonando Georgia on my mind, da lì è nato tutto, il Natale del 65 l'ha passato a casa con la mia famiglia. Nella sua spavalderia era un timido, imbranato nel parlare ma grande ascoltatore, quando tornavo dai viaggi gli raccontavo tutto, era curioso anche dei dettagli».Talenti, oggi?«C'è grande preparazione ma le canzoni sono tutte uguali, senza contenuti. Per il resto, dilaga il rap, che non ci rappresenta, sento cose terribili».Battisti resta inarrivabile?«Sì, e pensare che quando ha deciso di cantare le sue canzoni mi hanno chiesto di dissuaderlo. Ma lui era pronto, anche alla vita da star».riproduzione riservata ®