Tiziana BoldriniMarco Conidi torna dal vivo con gli Associati, l'altra formazione con cui racconta se stesso e la sua Roma.Una costola dell'Orchestraccia?«I musicisti sono intercambiabili, le storie dei due gruppi si ricongiungono. Qui ci sono strumenti diversi, come ukulele e ukubass».Repertorio?«In attesa del nuovo album, racconto la carriera, con incursioni nella musica cantautorale, italiana e romana. Poi accontentiamo le richieste. Gli ospiti sono a sorpresa, non amiamo sbigliettare sui nomi».Tanta romanità, anche dal passato«I giovani scrivono in romano, propongono pezzi di Ferri e Fiorini, raccontano la città. Siamo felici di aver dato una scossa alla cultura romana che, in quanto a poesia, prosa e musica, è nobile».Successo enorme...«Siamo partiti alla vecchia maniera, suonando e non facendo dischi, i numeri contano ai concerti, lì il successo è visibile».Il live come miglior social?«Quando cantano le tue canzoni, dal vivo e in macchina, o ti fermano per chiederti l'autografo capisci che hai fatto centro, se entri nel cuore della gente in questo modo non ne esci più».La Capitale?«Premesso che amo l'Italia, un paese unito e indivisibile, mamma Roma è unica, mi asciuga il naso quando sono in crisi, c'è un rapporto d'amore profondo».Essere romano?«È un privilegio e una responsabilità. Hai il dovere di essere custode e ambasciatore della città, di difenderla da chi la saccheggia, di dare il buon esempio».Il nuovo cantautorato?«In giro ci sono cose carine, dopo gli anni plasticosi dei talent c'è l'urgenza di scrivere con sincerità, vedo amore per gli strumenti e il mestiere».Il confronto?«Senza, non avrei fatto passi avanti, m'innamoro dei dischi degli altri e vado ai concerti, cerco di assimilare».L'A.S. Roma vive un momento difficile«E io con lei, mi sento male. Tifo quella maglia e le persone che la indossano, non mi piacciono i mediatori bancari che parlano di plusvalenze. Non avrei dato via Nainggolan e Strootman, la Roma è fatta di sogni, non di trofei».E la Roma femminile?«Dovrei vedere le figurine! Spero che siano ragazze belle come i calciatori giallorossi».riproduzione riservata ®